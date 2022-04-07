Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Ukrayna'ya hassas güdümlü füze saldırısı - Haberler

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Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Ukrayna'ya hassas güdümlü füze saldırısı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına ait Karadeniz Filosu'nun Ukrayna topraklarındaki hedeflere dört kez Kalibr seyir füzesi saldırısında bulunduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına ait Karadeniz Filosu'nun Ukrayna topraklarındaki hedeflere dört kez Kalibr seyir füzesi saldırısında bulunduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında "Karadeniz Filosu fırkateyninin mürettebatı, Ukrayna topraklarındaki kara hedeflerine Karadeniz'den dört kez Kalibr seyir füzesi fırlattı" ifadelerini kullandı. Bakanlık, Ukrayna topraklarındaki hedeflerin askeri altyapı olduğunu ileri sürdü.


Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Ukrayna'ya hassas güdümlü füze saldırısı

Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Ukrayna'ya hassas güdümlü füze saldırısı

Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Ukrayna'ya hassas güdümlü füze saldırısı

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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