Rusya'nın insansız su altı aracı Poseidon'un denizdeki ilk testleri bu yaz yapılacak

Rusya'nın nükleer enerjiyle çalışan insansız su altı aracı Poseidon, denizdeki ilk testlerini bu yaz gerçekleştirecek. Testler, Belgorod denizaltısından yapılacak ve öncelikli olarak aracın nükleer motorunun performansı değerlendirilecek.

VLADİVOSTOK, 23 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın insansız su altı aracı Poseidon, denizdeki ilk testlerini bu yaz gerçekleştirecek.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Cuma günkü haberine göre su altı aracının testleri, nükleer enerjiyle çalışan Belgorod denizaltısından yapılacak ve öncelikli olarak aracın nükleer motorunun performansı değerlendirilecek.

Rus Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Amiral Nikolay Yevmenov'a göre, Poseidon insansız sualtı aracı ile donatılmış nükleer enerjili deney denizaltısı Belgorod, 2023 yılında filoya katılacak.

Poseidon, nükleer motorla çalışan insansız bir sualtı aracı olup, öncelikli olarak nükleer torpido işlevi görecek ve potansiyel rakiplerin kıyılarına nükleer yük taşıma kabiliyeti olacak.

20 metre uzunluğunda ve 1,8 metre çapındaki su altı aracı 100 ton ağırlığında.