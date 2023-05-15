Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nden 'Zelenski' paylaşımı

Rusya'nın İngiltere'deki Büyükelçiliği'ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İngiliz vergi mükellefleri için bir başka cömert katkı zamanı" denildi.

Rusya'nın İngiltere'deki Büyükelçiliği'ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İngiliz vergi mükellefleri için bir başka cömert katkı zamanı" denildi.

Rusya'nın İngiltere'deki Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Londra ziyareti 'tiye' alındı. Paylaşımda, "Zelenski şehre geldi. İngiliz vergi mükellefleri için bir başka cömert katkı yapma zamanı" denildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temaslarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, "Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile tekrar görüşmekten mutluluk duyuyorum. Ukrayna'nın zaferi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.