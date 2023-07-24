Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a saldırı: 11 İHA düşürüldü, mühimmat deposu vuruldu

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yönelik saldırıda 11 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bölgedeki bir mühimmat deposunun ise İHA'yla vurulduğu bildirildi. Sözde Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü ve bir İHA'nın Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu açıkladı. Saldırılar sonucunda bir evin de zarar gördüğü belirtildi. Aksenov, civardaki köylerdeki kişilerin başka yerlere tahliye edildiğini ifade etti.