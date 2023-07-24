Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a saldırı: 11 İHA düşürüldü, mühimmat deposu vuruldu
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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yönelik saldırıda 11 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bölgedeki bir mühimmat deposunun ise İHA'yla vurulduğu bildirildi. Sözde Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü ve bir İHA'nın Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu açıkladı. Saldırılar sonucunda bir evin de zarar gördüğü belirtildi. Aksenov, civardaki köylerdeki kişilerin başka yerlere tahliye edildiğini ifade etti.
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yönelik saldırıda 11 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bölgedeki bir mühimmat deposunun ise İHA'yla vurulduğu bildirildi.
Sözde Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik saldırıda 11 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.
Bir İHA'nın ise Canköy'deki mühimmat deposunu vurduğunu kaydeden Aksenov, saldırılarda bir evin de zarar gördüğünü bildirdi.
Aksenov, civardaki köylerdeki kişilerin başka yerlere tahliye edildiğini ifade etti.