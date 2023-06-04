Rusya'nın Güneyinde Orman Yangını Çıktı

Sverdlovsk bölgesinde çıkan orman yangınlarına EMERCOM ekipleri müdahale ediyor. 12 yangın söndürüldü, 23 noktada yangın devam ediyor.

Rusya'nın güneyinde Sverdlovsk bölgesinde orman yangını çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, bölgede farklı noktalarda çıkan yangınlara uçaklarla müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, "Bölgede gece boyunca 12 orman yangını söndürülmüştür. Toplam 23 noktada hala yangın devam ediyor ve bunlardan 17'si kontrol altına alınmıştır. Yangının yerleşim yerlerine ulaşması tehdidi söz konusu değildir" denildi. EMERCOM'a bağlı iki adet Be-200 tipi uçak da yangın söndürme çalışmalarında kullanılıyor.