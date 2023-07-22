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Rusya'nın Belgorod Bölgesine Ukrayna'dan misket bombalı saldırı

Dünya Haberleri

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye misket bombasıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ukrayna'nın saldırılarında misket bombası kullandığını belirten Gladkov, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye misket bombasıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın dün Belgorod bölgesine yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Ukrayna'nın saldırılarında misket bombası kullandığını belirten Gladkov, "Ukrayna ordusu 21 Temmuz'da bölgemize bağlı Juravliyevka köyüne çoklu roketatar sistemiyle 21 füze ve 3 misket bombasıyla saldırmıştır." ifadesini kullandı.

Belgorod'daki başka köylere de çeşitli saldırılar yapıldığını bildiren Gladkov, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Dünya

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