Rusya, Myanmar ve Hindistan'a ihraç ettiği askeri ekipmanları geri aldı iddiası

Rusya'nın tank ve füze sistemlerini modernize etmek için Myanmar ve Hindistan'a ihraç ettiği askeri ekipmanları geri aldığı iddia edildi. Ukrayna'daki savaş nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinin askeri ekipman ihracatına yasak getirdiği, Rusya'nın Myanmar ve Hindistan'a ihraç ettiği ekipmanları tank ve füzelerini geliştirmek için geri almış olabileceği belirtiliyor.

Rusya'nın tank ve füze sistemlerini modernize etmek için Myanmar ve Hindistan'a ihraç ettiği askeri ekipmanları geri aldığı iddia edildi.

Japon Nikkei Asia medya kuruluşunun araştırmasına göre, Ukrayna'daki savaşı nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinin askeri ekipman ihracatına yasak getirdiği, Rusya'nın Myanmar ve Hindistan'a ihraç ettiği ekipmanları tank ve füzelerini geliştirmek için geri almış olabilir.

Nikkei, bu kapsamda, ImportGenius veri tabanındaki Rusya'nın tank ve füze parçalarıyla ilgili ihracat kayıtlarıyla Hindistan ithalat verilerini inceledi.

Buna göre, Rus savunma şirketi UralVagonZavod, 9 Aralık 2022'de Myanmar'dan 24 milyon dolar değerinde 6 bin 775 dürbün ve tanklara monte edilmek üzere 200 kamera ithal etti.

Uluslararası Kriz Grubunda görevli Rus analist Oleg Ignatov, " Rusya'nın modernize edilmeyi bekleyen ve cepheye gönderilebilecek çok sayıda T-72 tipi eski tankı bulunduğuna" işaret ederek "Rus askeri endüstrisi için optiklerin büyük bir sorun olduğunu ekleyebilirim. Optikleri bu yolla edindikleri muhtemeldir." dedi.

Gümrük verilerine göre, Rusya'nın bu ithalatları "iade anlaşması" kapsamında yaptığı ve ekipmanların bozuk olabileceği kaydedilirken Japon Savunma Bakanlığında da çalışmış askeri analist Kinichi Nishimura, "Bozuk olan herhangi bir ekipman, tam kapsamlı bir incelemenin ardından yenisiyle değiştirilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Alman savunma istihbarat analiz internet sitesi Oryx'dan Jakub Janovsky ise binlerce dürbün ve kamera ithalatına ilişkin "Herhangi bir iade garantisi için bu sıra dışı bir rakam." değerlendirmesini yaptı.

Rus şirket, Hindistan'dan füzeler için gece görüş sistemi aldı

Rusya'nın füze üretimiyle görevli NPK KBM şirketi ise Hindistan Savunma Bakanlığından Kasım 2022'de, havadan karaya füzeler için 6 gece görüş sistemi satın aldı. Bu parçaların da NPK KBM üretimi olduğu kaydediliyor.

Merkezi Stockholm'de bulunan bağımsız araştırma kuruluşu Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, Rusya, 3. büyük silah ihracatçısı konumunda bulunurken bu ülkenin ihracatının yaklaşık yüzde 35'i ise Hindistan'a yapılıyor.

İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün 2023 verilerine göre, Rus ordusu envanterinde 5 bin adet tank bulunuyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeye yönelik ticari yaptırımlar kapsamında askeri ekipman temininde sorun yaşadığı ve söz konusun ekipmanların da Ukrayna'ya gönderilecek tank ve füzelerin modernizasyonunda kullanılabileceği belirtiliyor.

Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya enerji, çeşitli emtia ve teknolojik ürünler başta olmak üzere çeşitli ürünlerin ihracatına kısıtlamalar getirmişti.