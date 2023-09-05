Rusya Merkezli İnsan Kaçakçılığı Şebekesi Ortaya Çıkarıldı

Küba, Ukrayna'da savaşmak üzere adam toplayan Rusya merkezli bir insan kaçakçılığı şebekesini ortaya çıkardı. Küba Dışişleri Bakanlığı, şebekenin etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve suçlular hakkında cezai kovuşturma başlatıldığını açıkladı.

Küba, Ukrayna'da savaşmak üzere adam toplayan Rusya merkezli bir insan kaçakçılığı şebekesini ortaya çıkardı.

Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının Rusya ve Küba'da yaşayan Küba vatandaşlarını, Ukrayna'da Rusya için savaşan güçlere dahil eden bir insan kaçakçılığı şebekesini ortaya çıkardığı bildirildi.

Merkezi Rusya olduğu belirtilen şebekeyi etkisiz hale getirmek ve dağıtmak için çabaların sürdüğü, şebekenin bazı girişimlerinin engellendiği ve bu tür eylemlere karışanlar hakkında cezai kovuşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Küba'nın düşmanları, ülkenin imajını zedelemeyi amaçlayan çarpıtılmış bilgileri yaymakta ve Küba'yı kesin bir dille reddettiğimiz bu eylemlerin suç ortağı olarak göstermektedir." ifadelerine yer verdi.

Paralı askerliğe karşı "kesin ve net tarihsel duruşu olduğu" vurgulanan Küba'nın, Birleşmiş Milletler nezdinde söz konusu uygulamanın reddedilmesi için aktif rol oynadığına işaret edildi.

Küba'nın Ukrayna'daki savaşın bir parçası olmadığı vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir ülkeye karşı silahlanmak üzere adam toplama ya da paralı askerlik amacıyla yapılan her türlü insan kaçakçılığı faaliyetlerine katılanlara karşı kararlı şekilde hareket ediyoruz ve edeceğiz." ifadesi kullanıldı.