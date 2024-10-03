Rusya, Lübnan'a 33 Ton İnsani Yardım Gönderdi

RUSYA Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Lübnan'da devam eden insani kriz nedeniyle ülkeye 33 tonluk insani yardım gönderildiğini duyurdu.

EMERCOM yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yardım paketinin temel gıda malzemeleri, acil durum ekipmanları, ilaçlar ve mobil enerji istasyonlarından oluştuğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, yardımların Lübnan'da çatışmalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle mağdur durumda olan sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderildiği ifade edildi.