Rusya, Lübnan'a 33 Ton İnsani Yardım Gönderdi
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Lübnan'daki insani kriz nedeniyle 33 ton insani yardım gönderdiklerini açıkladı. Yardım paketleri gıda, acil durum ekipmanları, ilaçlar ve mobil enerji istasyonlarından oluşuyor.
RUSYA Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Lübnan'da devam eden insani kriz nedeniyle ülkeye 33 tonluk insani yardım gönderildiğini duyurdu.
EMERCOM yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yardım paketinin temel gıda malzemeleri, acil durum ekipmanları, ilaçlar ve mobil enerji istasyonlarından oluştuğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, yardımların Lübnan'da çatışmalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle mağdur durumda olan sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderildiği ifade edildi.