Rusya, Lindsey Graham hakkında cezai soruşturma başlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Soruşturma Komitesi'nin ABD'li Senatör Lindsey Graham hakkında cezai soruşturma başlattığını duyurdu. Graham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'ya yönelik finansal yardımlar hakkında, 'Ruslar ölüyor, yaptığımız en iyi harcama' ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Soruşturma Komitesi'nin ABD'li Senatör Lindsey Graham hakkında cezai soruşturma başlattığını duyurdu. Graham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'ya yönelik finansal yardımlar hakkında, 'Ruslar ölüyor, yaptığımız en iyi harcama' ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, Ana Soruşturma Müdürlüğüne Amerikalı senatörün Rusları öldürmekle ilgili sözleri üzerine cezai soruşturma açılması talimatını verdi. Videoda ABD'li Senatör Lindsey Graham, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşmesi sırasında ABD'nin Rus vatandaşlarının öldürülmesine mali olarak dahil olduğunu söylüyor. Bu gerçek, Rusya Soruşturma Komitesi müfettişleri tarafından uygun bir hukuki değerlendirmeye tabi tutulacaktır' denildi.

'BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Graham'ın sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Amerika Birleşik Devletleri'nden neredeyse her hafta Kiev'e yeni askeri yardım haberleri geliyor. Amerikan siyaset kurumunun Ukrayna'nın temel amacının mümkün olduğunca çok Rus öldürmek olduğu yönündeki açıklamasını hatırlıyoruz. Bu öldürme ideolojisinin dünyanın dört bir yanındaki Ukrayna büyükelçileri tarafından desteklendiğini hatırlıyor ve biliyoruz. Bunu asla unutmayacağız' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Zelenski ile bir araya gelmişti. Görüşmeye ilişkin Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yayınlanan görüntüde, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yaptığı mali yardımlara ilişkin Graham, 'Ruslar ölüyor, yaptığımız en iyi harcama' ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu açıklamalar, Rusya'nın tepkisini çekti.