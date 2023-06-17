Rusya, Kudüs'te Konsolosluk Şubesi Açacak

Rusya büyükelçiliği ve İsrail dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kudüs'le yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak Kudüs'te bir konsolosluk şubesini açacağı bildirildi.

KUDÜS, 17 Haziran (Xinhua) -- Rusya büyükelçiliği ve İsrail dışişleri bakanlığından Cuma günü yapılan açıklamada, Rusya'nın Kudüs'le yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak Kudüs'te bir konsolosluk şubesini açacağı bildirildi.

Rus büyükelçiliğine göre şube, Rus İmparatorluğu'nun 1885'te satın aldığı Batı Kudüs'teki bir arsa üzerine inşa edilecek. Bu hamle, "yıllar alan bir sürecin" ardından iki tarafın 18 Mayıs'ta imzalanan bir anlaşmayla Rus arsasının sınırlarını ve alanını netleştirmesi sonrasında geldi.

Rus büyükelçiliği, bu adımın "Rusya ile İsrail arasındaki çok yönlü dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin çıkarlarına tamamen hizmet ettiği gibi, ülkenin adil bir Ortadoğu çözümüne yönelik değişmeyen rotasıyla da uyumlu olduğunu" söyledi.

İsrail, kurulduğu 1948'den bu yana şehrin batısını kontrol ediyor. 1967'de Ortadoğu savaşının bir parçası olarak doğu kısmını da ele geçirdi ve Kudüs'ü bölünmez başkenti ilan etti.

Çoğu ülkenin büyükelçiliği İsrail'in Tel Aviv şehrinde bulunduğundan, uluslararası toplumun çoğunluğu İsrail'in Doğu Kudüs'teki egemenliğini tanımıyor.

2018'de ABD, Kudüs'de büyükelçilik açtı. Daha sonra birkaç ülke de ABD'yi izledi.