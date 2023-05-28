Rusya, Kiev'e dron saldırısı düzenledi: 1 ölü

Rusya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, şehrin resmi kuruluş yıl dönümünde 54 dronla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü.

Rusya, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, şehrin kuruluş yıl dönümünde saldırı düzenledi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, İran yapımı 54 Shahed dronu ile vurulan şehirde 41 yaşında bir adamın öldüğünü ve düşürülen dronlardan birinin parçalarının benzin istasyonuna isabet etmesi sonucu ise 35 yaşındaki bir kadının yaralandığını açıkladı. Klitschko, saldırı sonrası geniş bir alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını ve binalarda büyük hasar olduğunu ifade etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Pazar günü yapılan saldırılarda Rusya'ya ait 54 drondan 52'sinin düşürüldüğünü bildirildi.

Psikoloji ve veteriner kliniklerine saldırı düzenlemişti

Rusya'nın Cuma günü Ukrayna'nın Dnipro kentinde psikoloji kliniği ile veteriner kliniğine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından farklı bölgelere fırlatılan 17 füzeden 10'unun imha edildiği belirtilmişti. Rusya'ya ait İran yapımı 31 insansız hava aracından 23'ünün de düşürüldüğü kaydedilmişti. - KİEV