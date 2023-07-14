Rusya, Karadeniz'de Mayın Tehdidi Hakkında Uyarı Yaptı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında tespit edilen Ukrayna'ya ait bir deniz mayını nedeniyle denizcilerin uyarıldığını açıkladı. Mayının kontrolsüz bir şekilde hareket ettiği belirtilirken, bölgedeki denizcilere tehlike konusunda uyarı yapıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında tespit edilen mayın nedeniyle denizcilerin uyarıldığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatı bölgesinde Ukrayna'ya ait deniz mayınının kontrolsüz bir şekilde hareket ederken tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu gelişme nedeniyle bölgedeki denizcilere uyarı verildiği kaydedilen açıklamada, "Rusya Karadeniz Filo Komutanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısındaki bir güzergahta mayın tehlikesi bulunduğuna dair denizcilere uyarıda bulundu." denildi.
Açıklamada, "Tespit edilen mayın, Ukrayna donanması tarafından 2022 yılının başlarında Karadeniz kıyısında yapılan mayınlama çalışmaları sırasında kullanılmıştı." ifadesine yer verildi.