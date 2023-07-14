Rusya, Karadeniz'de Mayın Tehdidi Hakkında Uyarı Yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında tespit edilen Ukrayna'ya ait bir deniz mayını nedeniyle denizcilerin uyarıldığını açıkladı. Mayının kontrolsüz bir şekilde hareket ettiği belirtilirken, bölgedeki denizcilere tehlike konusunda uyarı yapıldı.