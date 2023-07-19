Rusya, Karadeniz'de bir mayını imha etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'na 180 kilometre uzaklıkta Karadeniz'de tespit edilen bir mayının imha edildiğini duyurdu. Mayın, Sergey Kotov devriye gemisi tarafından tespit edilmiş ve Ka-27 tipi helikopter tarafından imha edilmiştir.
Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'na 180 kilometre uzaklıkta Karadeniz'de tespit edilen bir mayının imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz Filosu'na bağlı Sergey Kotov devriye gemisinin Karadeniz'de İstanbul Boğazı'nın 180 kilometre kuzeydoğusunda Ukrayna'ya ait sürüklenen bir mayın tespit ettiği belirtildi. Açıklamada, tespit edilen mayının Ka-27 tipi helikopterden ateş açılarak imha edildiği ifade edildi.
Rusya Karadeniz Filo Komutanlığı, geçtiğimiz hafta Karadeniz'in kuzeybatısında mayın tehlikesi bulunduğuna yönelik denizcilere uyarıda bulunmuştu. - MOSKOVA