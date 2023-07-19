Rusya, Karadeniz'de bir mayını imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'na 180 kilometre uzaklıkta Karadeniz'de tespit edilen bir mayının imha edildiğini duyurdu. Mayın, Sergey Kotov devriye gemisi tarafından tespit edilmiş ve Ka-27 tipi helikopter tarafından imha edilmiştir.