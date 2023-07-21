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Rusya, Karadeniz'de Askeri Tatbikat Düzenledi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın sona ermesinin ardından Karadeniz'in kuzeybatısında fiili atışlı askeri tatbikat düzenlendiğini duyurdu. Tatbikatta gerçek füze atışları gerçekleştirilirken, hedef gemi imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın sona ermesinin ardından Karadeniz'in kuzeybatısında fiili atışlı askeri tatbikat düzenlendiğini duyurdu.

Rusya, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın sona ermesinin ardından yaptığı "Ukrayna limanlarına gelecek gemiler askeri kargo gemileri olarak değerlendirilecek" açıklaması sonrası Karadeniz'in kuzeybatısında gerçek füze atışlarıyla tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz Filosu kuvvetlerine yönelik muharebe eğitim planına uygun olarak İvanovets füze kruvazörü mürettebatı, Karadeniz'in kuzeybatısında muharebe eğitim alanında hedef gemiye canlı füze atışları gerçekleştirdi. İnsansız hava araçlarından alınan telemetri veriler ve videolar ile tatbikatın başarısı teyit edilirken, hedef gemi füze saldırısı sonucu imha edildi" denildi.

Açıklamada, ek olarak seyrüsefer kısıtlaması getirilen bölgenin gemi geçişine kapatılmasının yanı sıra izinsiz olarak bu alanlara giren gemilerin alıkonulmasına dair tatbikatların yapıldığı da vurgulandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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