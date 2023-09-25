Rusya, Karabağ'daki Sivillere 190 Ton İnsani Yardım Yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'da siviller için yakıt ve gıda başta olmak üzere 190 ton insani yardım yaptığını açıkladı. Rus barış güçleri ayrıca yer değiştirmek isteyen sivilleri istedikleri bölgelere taşıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış güçlerinin Karabağ'da siviller için yakıt ve gıda başta olmak üzere 190 ton insani yardım yaptığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde Rus askerleri Karabağ'daki siviller için 190 ton gıda, yakıt ve madeni yağ sevkiyatını sağladı. Rus barış gücü, kan dökülmesini önlemek, güvenliği ve sivillere ilişkin insancıl hukuk normlarına uyulmasını sağlamak ve Rus barış güçlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Bakü ve Hankendi ile sürekli iletişim halindedir" denildi.

Ayrıca Rus barış güçleri, yer değiştirmek isteyen sivilleri istedikleri bölgelere taşıdı.