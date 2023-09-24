Rusya, Karabağ'da insani yardım malzemeleri ulaştırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan Hankendi bölgesine gıda kumanyaları ve temel ihtiyaç maddelerini içeren hijyen kitleri de dahil olmak üzere toplam 50 tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış güçlerinin Karabağ'da bulunan Hankendi bölgesine, gıda kumanyaları ve temel ihtiyaç maddelerini içeren hijyen kitleri de dahil olmak üzere toplam 50 tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gıda kumanyaları ve temel ihtiyaç maddelerini içeren hijyen kitleri de dahil olmak üzere toplam 50 tondan fazla yardım, Rus barış gücü askerleri tarafından Hankendi'ye ulaştırıldı. Rus barış gücü, kan dökülmesini önlemek, güvenliği ve sivillere ilişkin insancıl hukuk normlarına uyulmasını sağlamak ve Rus barış güçlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Bakü ve Hankendi ile sürekli iletişim halindedir" denildi.