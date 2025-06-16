Rusya, İsrail ve İran Arasındaki Çatışmada Ara Buluculuk Yapmaya Hazır

KREMLİN'den yapılan açıklamada, Rusya'nın İsrail ve İran arasındaki çatışmada ara buluculuk yapmaya hazır olduğu bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İsrail ve İran arasındaki çatışmada ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi. İran uranyumunun Rusya'da muhafaza edilmesine yönelik daha önce yaptıkları teklifin masada olduğunu belirten Peskov, çatışmaların durumu karmaşık hale getirdiğini aktardı.

Sözcü Peskov, Rusya'nın çatışmanın taraflarıyla temas halinde olduğunu vurgulayarak, gerilimin bu şekilde tırmanmasına yol açan eylemleri kınadıklarını ifade etti.