Rusya, İsrail ve Hamas Arasındaki Geçici Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ile Hamas arasında yapılan 4 günlük geçici ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Anlaşma çerçevesinde İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk karşılığında 50 İsrailli rehine serbest bırakılacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ile Hamas arasında yapılan 4 günlük geçici ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İsrail ve Hamas arasında 4 günlük ateşkes ve esir takası anlaşması kabul edildi. Rusya'dan anlaşmaya ilişkin açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Rusya'nın çatışmanın başlamasından bu yana istediği şey de buydu. Aynı zamanda Katar'ın küresel gerilimi azaltma çağrısını hayata geçirme çabalarını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İki gün içinde yürürlüğe girmesi beklenen anlaşmaya göre İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk karşılığında 50 İsrailli rehine serbest bırakılacak. Anlaşma çerçevesinde ayrıca yakıt, insani ve tıbbi yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilecek. - MOSKOVA