Rusya, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İsrail ve Hamas arasında varılan 4 gün sürece insani ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Zakharova, resmi Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Moskova, İsrail ve Hamas arasında dört günlük insani yardım ateşkesi konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır. Bu, Rusya'nın çatışmanın tırmanmaya başlamasından bu yana çağrısını yaptığı şeydir. Katar'ın, dünya kamuoyunun gerilimi azaltma çağrısının pratikte uygulanmasına yönelik özel çabalarını not etmek önemlidir" dedi.