Rusya, İsmail Haniye'nin suikastını kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan suikastı kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan suikastı kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Filistin Hamas Hareketi Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki evine düzenlenen füze saldırısında öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İlgili tarafları azami itidal göstermeye çağırıyoruz" dedi.