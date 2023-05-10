Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı Sonrası Ortak Açıklama Yaptı

Dört ülkenin dışişleri bakanları Moskova'da gerçekleştirdikleri toplantı sonrası ortak açıklama yaptı. Toplantıda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin canlandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu ve uluslararası yardımın artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Dışişleri Bakan Yardımcıları'nın koordinasyon halinde bir yol haritası hazırlamaları kararlaştırıldı.

Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı'nın ardından ortak açıklama yayınlandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantının olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, mevcut dörtlü formatta üst düzey temasların ve teknik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Bakanlar, toplantıdaki görüş alışverişinin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğine dikkat çektiler ve ayrıca önümüzdeki dönemde mevcut dörtlü formatta üst düzey temasların ve teknik görüşmelerin sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldılar."