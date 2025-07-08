Rusya, İran'a Zenginleştirilmiş Uranyum Yardımında Bulunmaya Hazır

Rusya, İran'a Zenginleştirilmiş Uranyum Yardımında Bulunmaya Hazır
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'a zenginleştirilmiş uranyum konusunda yardım etmeye hazır olduklarını ve bu alanda teknolojik imkanlara sahip olduklarını açıkladı. Lavrov, NATO'nun genişlemesine dair eleştirilerde bulundu.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'a zenginleştirilmiş uranyumun işletilmesi konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek, "Bu alanda teknolojik imkanlara sahibiz. Bu teknolojileri paylaşmaya hazırız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Lavrov, NATO'nun faaliyetlerine değinerek, "NATO'nun genişlemesi, üyeleri dahil kimseye fayda sağlamadı. NATO içinde anlaşmazlıklar derinleşiyor. Dayatılan ideolojilerle değil, kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmek isteyen ülke sayısı giderek artıyor" diye konuştu.

Lavrov, ABD'nin daha önce İran nükleer programından çekildiğini belirterek, "Bunun ardından İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun sınırlanması konusunda hiçbir yükümlülüğü olmadı. Şimdi ise bu konuşuluyor. Bu alanda teknolojik imkanlara sahibiz. Bu teknolojileri paylaşmaya hazırız. Zenginleştirilmiş uranyumun fazlası, Rusya'ya getirilerek işlenebilir, sonra da nükleer enerji tesislerinde kullanılmak üzere İran'a geri verilebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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