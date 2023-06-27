Rusya, İngiliz savaş uçaklarının hava sahası sınırlarına yaklaşmasını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerindeki Rus hava sahası kontrolleri, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan üç hava hedefi tespit etti. Rus savaş uçaklarının mürettebatı hava hedeflerinin RC-135 keşif ve elektronik harp uçağı ile İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait iki Typhoon savaş uçağı olduğunu tespit etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya