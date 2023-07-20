Rusya, İngiliz diplomatlara seyahat kısıtlaması getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz diplomatların Rusya içerisinde 120 kilometrelik bir alana çıkması durumunda bildirim yapmaları zorunluluğunun getirildiğini duyurdu. İngiltere'deki Rus diplomatların normal çalışmasının engellendiği ve Ukrayna ile süren savaşta Kiev tarafına destek verdiği gerekçesiyle İngiltere'ye misilleme yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz diplomatların Rusya içerisinde 120 kilometrelik bir alana çıkması durumunda bildirim yapmaları zorunluluğunun getirildiğini duyurdu.

Rusya, İngiltere'deki Rus diplomatların normal çalışmasının engellendiği ve Ukrayna ile süren savaşta Kiev tarafına destek verdiği gerekçesiyle İngiltere'ye misilleme yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Maslahatgüzarı Tom Dodd'un, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı aktarılarak, "20 Temmuz'da, İngiltere'nin Rusya Maslahatgüzarı Tom Dodd, Kiev rejiminin terör saldırılarının desteklenemez olduğu notuyla Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. İngiliz tarafı, Rus misyonlarının İngiltere'deki çalışmalarının engellenmesi dahil olmak üzere, Londra'nın düşmanca eylemlerine yanıt olarak, ülkemizdeki İngiliz diplomatik misyonlarının personeline yönelik 'seyahatler öncesi bildirim prosedürünü' uygulamaya koyma kararı hakkında bilgilendirilmiştir" denildi.

İngiliz diplomatlara seyahat kısıtlaması uygulanacağı belirtilen açıklamada, "İlgili kısıtlamalar çerçevesinde özellikle Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği (büyükelçi, müsteşarlar ve büyükelçilik idari başkanı hariç) ve Ekaterinburg Büyükelçisi hariç akredite edilen tüm personelin 120 kilometrelik serbest dolaşım bölgesi dışına seyahat etmek istemeleri durumunda en az 5 iş günü içerisinde bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Böyle bir başvuruda seyahat tarihi, seyahatin amacı, türü, görüşme planları, seyahate eşlik edenler, ulaşım şekli ve konaklama yerleri ile ilgili bilgilerin içermesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA