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Rusya, Hindistan'a S-400 Hava Savunma Sistemlerini Teslim Edecek

Dünya Haberleri

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sistemleri ve ilgili ekipmanın Hindistan'a teslimatının planlandığı şekilde yapılacağını belirtti. Şugayev, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda yaptığı konuşmada, S-400 Triumph sistemi için ekipman teslimatının kararlaştırılan zaman dilimi içerisinde tamamlanması bekleniyor.

MOSKOVA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sistemleri ve ilgili ekipmanın Hindistan'a teslimatının planlandığı şekilde yapılacağını belirtti.

Şugayev, Pazartesi günü Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "S-400 Triumph uçaksavar füze sistemlerinin üretimi programa uygun olarak devam ediyor. S-400 Triumph sistemi için ekipman teslimatının kararlaştırılan zaman dilimi içerisinde tamamlanması bekleniyor" dedi.

7 gün sürecek forum, Pazartesi günü Moskova Oblastı'na bağlı Kubinka kasabasında başladı.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Moskova Triumph Rusya India Dünya Haberler

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