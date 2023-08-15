Rusya, Hindistan'a S-400 Hava Savunma Sistemlerini Teslim Edecek

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sistemleri ve ilgili ekipmanın Hindistan'a teslimatının planlandığı şekilde yapılacağını belirtti. Şugayev, Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda yaptığı konuşmada, S-400 Triumph sistemi için ekipman teslimatının kararlaştırılan zaman dilimi içerisinde tamamlanması bekleniyor.