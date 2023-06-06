Rusya Hava Kuvvetleri Ukrayna'ya ait mevzileri vurdu

Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Doğu Askeri Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait mevzileri ve zırhlı araçları vurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Doğu Askeri Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait mevzileri ve zırhlı araçları vurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda Su-25 tipi savaş uçaklarının kullanıldığı ifade edilerek, "Doğu Askeri Bölgesi'nin havacılık ekipleri, özel askeri operasyon bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askeri tesislerine ve donanımlarına füze saldırıları gerçekleştirdi. Füzeleri alçak irtifadan fırlatan ekipler, ısı fişekleri bırakarak manevra yaptı ve kalkış yaptıkları havaalanına geri döndü" denildi.