Rusya, Güney Afrika'ya silah satışı iddiasını yalanladı

Rusya'nın Pretorya Büyükelçiliği, ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Reuben Brigety'in "Güney Afrika'nın geçen aralık ayında Rusya'ya silah ve mühimmat satışı gerçekleştirdiğine" yönelik iddiasını yalanladı. ABD Büyükelçisi Brigety'in iddiasının hiçbir kanıta dayanmadığı belirtildi. ABD'nin silah satışı iddiası Güney Afrika ekonomisini olumsuz etkiledi.

Rusya'nın Pretorya Büyükelçiliği, ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Reuben Brigety'in " Güney Afrika'nın geçen aralık ayında Rusya'ya silah ve mühimmat satışı gerçekleştirdiğine" yönelik iddiasını yalanladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ABD Büyükelçisi Brigety'in, Güney Afrika'nın, Aralık 2022'de, Cape Town yakınlarındaki Simon's Town deniz üssüne yanaşan "Lady R" isimli Rus ticaret gemisi aracılığıyla Rusya'ya silah ve mühimmat sattığı iddiasının hiçbir kanıta dayanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Suçluları kendi takdirine bağlı olarak atamak ve 'megafon diplomasisine' başvurmak, ABD dış politikasının tipik özelliklerinden biri haline geldi. Bu bağlamda, ABD yetkilisinin sözleri, bağımsız egemen devletin dış politikasına yön verme girişiminden başka bir şey olarak algılanamaz." ifadeleri kullanıldı.

Batı medyasının, Ukrayna krizindeki tarafsız tutumu nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü baskı kampanyasının ivme kazandığına işaret edilen açıklamada, Lady R gemisinin Simon's Town deniz üssüne demirlemesinin de bu kampanyanın bir bahanesi olarak kullanıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Güney Afrika'da üretilen silah ve mühimmatların Rus ordusunun kullandığı silah sistemlerinin tip ve kalibre yapısına uymadığının altı çizildi.

ABD'nin silah satışı iddiası Güney Afrika ekonomisini olumsuz etkiledi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Büyükelçi Brigety'nin silah satışı iddiasını takiben, tahvil satışları bu yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ayrıca para birimi Güney Afrika Randı, son bir hafta içinde ciddi değer kaybı yaşayarak tarihin en düşük seviyelerini gördü.

Maliye Bakanı Enoch Godongwana, yaptığı açıklamada, silah satışı iddiasının doğrulanması durumunda, Güney Afrika ekonomisinin bundan büyük zarar göreceğini dile getirdi.

Rusya'ya silah satışı iddiası

ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Reuben Brigety, 11 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın, Aralık 2022'de, Cape Town yakınlarındaki Simon's Town deniz üssüne yanaşan "Lady R" isimli Rus ticaret gemisi aracılığıyla Rusya'ya silah ve mühimmat sattığını tespit ettiklerini öne sürmüştü.

Bunun üzerine Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çağrılan Büyükelçi Brigetty, buradaki görüşmede "çizgiyi aştığını" kabul edip, Güney Afrika hükümetinden ve halkından özür dilemişti.

Güney Afrika halihazırda BRICS ve G-20'ye üye olan tek Afrika ülkesi olma özelliği taşıyor.

Ülkenin hem Batılı ülkelerle hem de Rusya ile köklü ilişkileri bulunuyor.