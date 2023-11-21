Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki sivillere 27 ton insani yardım daha ulaştırdığını açıkladı. Yardım, Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim edilecek.

Rusya, Gazze Şeridi'ndeki Sivillere 27 Ton İnsani Yardım Daha Ulaştırdı

MOSKOVA, 21 Kasım (Xinhua) -- Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki sivillere 27 ton insani yardım daha ulaştırdığını bildirdi.

Bakanlığın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yardımı taşıyan İl-76 tipi uçağın Gazze Şeridi'ne en yakın Mısır havalimanı olan El-Ariş Havalimanı'na indiğini belirtti.

Jeneratör, giysi, bandaj malzemeleri ve gıdadan oluşan insani yardım, Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Mısır Kızılay Derneği temsilcilerine teslim edilecek.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada da, Gazze'deki sivillere toplam 190 ton insani yardım ulaştırdığını duyurmuştu.