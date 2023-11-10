Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de diplomatik bir çözüme ve en erken tarihte ateşkese zemin hazırlamak için çaba sarf ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgedeki yetkililerle sürekli temas halindedir.

Rusya, Gazze'de ateşkes için çaba sarf ediyor

MOSKOVA, 10 Kasım (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Gazze'de diplomatik bir çözüme ve en erken tarihte ateşkese zemin hazırlamak için çaba sarf ettiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Çatışmayı yatıştırmak ve en erken tarihte ateşkesin sağlanması için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Zakharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bölgedeki yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Sözcü, "Acil ateşkes ihtiyacı konusunda tüm taraflara tek bir mesaj iletiliyor" dedi.

Zakharova ayrıca Rusya'nın Gazze'de insani ateşkes sağlanmasına ilişkin karar tasarısının daha önce ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki müttefikleri tarafından reddedildiğini hatırlattı.

Sözcü, "İsrail'in Moskova Büyükelçisi'nin, tahliye sürecinin iki haftaya kadar sürebileceği yönündeki açıklaması karşısında gerçekten şok olduk" diyerek bu mantığın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sözcü, "Bizim için Rus vatandaşlarının, yurttaşlarımızın ve oradan bizimle temasa geçen herkesin kurtarılması önceliklidir" ifadelerine yer verdi.