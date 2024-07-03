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Rusya, Fransız bir vatandaşının yasa dışı bilgi topladığını kabul etti

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Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), Fransa vatandaşı Laurent Vinatier'in, Rusya'nın askeri ve askeri-teknik faaliyetleri konusunda yasa dışı bilgi topladığını kabul ettiğini duyurdu. Vinatier hakkında cezai soruşturma sürüyor.

Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), Fransa vatandaşı Laurent Vinatier'in, Rusya'nın askeri ve askeri-teknik faaliyetleri konusunda yasa dışı bilgi topladığını kabul ettiğini duyurdu. SLEDCOM, Vinatier hakkında cezai soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

SLEDCOM'dan yapılan açıklamada, "Vinatier birkaç yıl boyunca Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından belirlenen yabancı ajanlar siciline dahil olmak için gerekli belgeleri yetkili kuruma sunma yükümlülüğünü yerine getirmemiş ve Rusya Federasyonu'nun askeri ve askeri-teknik faaliyetleri alanında yasa dışı bilgi toplama faaliyetlerinde bulunmuştur. Söz konusu veriler, yabancı kaynaklar tarafından elde edildiğinde, devletin güvenliğine karşı kullanılabilir. Bu amaçlarla sanık, Moskova da dahil olmak üzere Rusya topraklarını ziyaret etmiş ve burada Rusya Federasyonu vatandaşlarıyla toplantılar yapmıştır" denildi.

"SUÇUNU KABUL ETTİ"

SLEDCOM, Vinatier'in hakkındaki suçlamaları sorgulama sırasında kabul ettiğini belirterek, "Sanığın Rusya Federasyonu'nun askeri ve askeri-teknik faaliyetleri alanında bilgi toplamak üzere görüşmeler yaptığı 7 tanık ceza davasında sorgulandı. Bu toplantıların ses kayıtlarına dayanarak bir dilbilimsel adli inceleme yapılması emredilmiştir. Soruşturma kapsamında operasyonel arama faaliyetlerinin sonuçları incelenmiş ve ayrıca sanıktan ele geçirilen teknik ekipman da incelenmiştir. Sorgulama sırasında sanık suçunu tamamen kabul etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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