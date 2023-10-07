Rusya, Filistin ve İsrail'i ateşkese çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Filistin ve İsrail'i ateşkese, şiddetten vazgeçmeye ve itidale çağırdıklarını bildirdi. Zaharova, Filistin-İsrail meselesindeki durumun kötüleşmesi nedeniyle endişe duyduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Filistin ve İsrail'i ateşkese, şiddetten vazgeçmeye ve itidale çağırdıklarını bildirdi.

Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapan Zaharova, Filistin-İsrail meselesindeki durumun kötüleşmesi nedeniyle endişe duyduklarını belirtti.

Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan Doğu Kudüs'te başkentiyle 1967 yılındaki sınırlar içinde bağımsız Filistin devletinin oluşturulmasını öngören uluslararası hukuk temelinde, tam teşekküllü müzakere sürecinin tesis edilmesi hususunda, yalnızca siyasi ve diplomatik araçlarla çözülebileceği yönündeki tutumumuzu teyit ediyoruz."

Mevcut durumun geniş çapta gerginleşmesini "şiddetin uygulanması" olarak kabul ettiklerini vurgulayan Zaharova, "Buna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına uyulmaması ve Rusya, ABD, Avrupa Birliği (AB) ile BM'den oluşan Orta Doğu Dörtlüsü'nün çalışmalarının Batı tarafından engellenmesinin neden olduğunu" savundu.

Zaharova, "Filistin ve İsrail'i derhal ateşkese, şiddetten vazgeçmeye, itidale ve uluslararası toplumun desteğiyle kapsamlı, kalıcı ve uzun süre Orta Doğu'da beklenen barışın tesis edilmesini amaçlayan müzakere sürecini başlatmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.