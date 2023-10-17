Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nda Çöp Yangını

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'ndaki Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinden gelen yoğun duman nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Konsolosluk yetkilileri yangının çöp yangını olduğunu ve söndürüldüğünü söyledi. Bir süre sokak üzerinde bekleyen itfaiye ekipleri içeri giremeden ayrıldı. .

Yangın, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde saat 12.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki çöplerin yakılması sırasında dumanlar yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede konsolosluk kapısına gelen itfaiye ekipleri sokak üzerinde bekledi. Konsolosluk yetkililerinin küçük bir çöp yangını olduğunu ve kendilerinin söndürdüğünü söylemesi üzerine bir süre daha bekleyen ekipler olay yerinden ayrıldı.