Rusya Federasyonu Donanması, Doğu ve Batı Denizlerinde Tatbikat Başlattı

Rusya Federasyonu Donanması, doğuda Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Ohotsk Denizi, batıda ise Baltık Denizi'nde tatbikat başlattı. Doğudaki tatbikat 20 Haziran, batıdaki tatbikat ise 15 Haziran'da sona erecek. Yaklaşık on binlerce personelin yer aldığı tatbikatlarda savaş gemileri, botlar, destek gemileri ve uçaklar kullanılacak.

Rusya Federasyonu Donanması, doğuda Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Ohotsk Denizi, batıda ise Baltık Denizi'nde tatbikat başlattı. Doğudaki tatbikat 20 Haziran, batıdaki tatbikat ise 15 Haziran'da sona erecek.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu Donanması'nın 3 ayrı bölgede tatbikatlara başladığını duyurdu. Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Ohotsk Denizi'ndeki tatbikatın 5-20 Haziran arasında, Baltık Denizi'ndeki tatbikatın ise 5-15 Haziran arasında yapılacağını duyurdu.

ON BİNLERCE PERSONEL TATBİKATTA YER ALIYOR

Bakanlık, Baltık Denizi'nde düzenlenecek tatbikata yaklaşık 40 savaş gemisi, bot ve destek gemisinin, 3 bin 500 askeri personel, 25 uçak ve helikopterin tatbikatta yer alacağını duyurdu. Açıklamada, '2023 yılı eğitim planı uyarınca, Baltık Filosu Komutanı Koramiral Vladimir Vorobyov liderliğindeki Baltık Filosu gruplarıyla tatbikatlar Baltık Denizi'nde ve Kaliningrad Bölgesi'ndeki muharebe eğitim sahalarında başladı' denildi.

Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Ohotsk Denizi'nde düzenlenecek tatbikata ise 11 binden fazla askeri personelin katılacağı belirtildi. Tatbikatta ayrıca 60'tan fazla savaş ve ikmal gemisinin yanı sıra 35 uçak yer alacak.