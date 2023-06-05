Rusya Federasyonu Donanması, Doğu ve Batı Denizlerinde Tatbikat Başlattı

Rusya Federasyonu Donanması, doğuda Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Ohotsk Denizi, batıda ise Baltık Denizi'nde tatbikat başlattı. Doğudaki tatbikat 20 Haziran, batıdaki tatbikat ise 15 Haziran'da sona erecek.

Rusya Federasyonu Donanması, doğuda Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Ohotsk Denizi, batıda ise Baltık Denizi'nde tatbikat başlattı. Doğudaki tatbikat 20 Haziran, batıdaki tatbikat ise 15 Haziran'da sona erecek.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu Donanması'nın 3 ayrı bölgede tatbikatlara başladığını duyurdu. Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Ohotsk Denizi'ndeki tatbikatın 5-20 Haziran arasında, Baltık Denizi'ndeki tatbikatın ise 5-15 Haziran arasında yapılacağını duyurdu.

Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Ohotsk Denizi'nde düzenlenecek tatbikata ise 11 binden fazla askeri personelin katılacağı belirtildi. Tatbikatta ayrıca 60'tan fazla savaş ve ikmal gemisinin yanı sıra 35 uçak yer alacak.