Rusya, Donetsk bölgesinde saldırı düzenledi: 7 ölü, 67 yaralı

Rusya, Donetsk bölgesinde düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırının Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentinde düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Pokrovsk'ta 07.00 itibariyle kurbanlar hakkında bilgi; 7 kişi hayatını kaybetti. 29 polis memuru, 7 kurtarma görevlisi ve 2 çocuk olmak üzere 67 kişi yaralandı. Gece, tekrarlanan bombardıman tehdidinin yüksek olması nedeniyle çalışmaları askıya almak zorunda kaldık' denildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkaz altında kalan kimsenin olmadığını bildirdi.