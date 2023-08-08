Üye Girişi
Haberler

Rusya, Donetsk bölgesinde saldırı düzenledi: 7 ölü, 67 yaralı

Dünya Haberleri

Rusya, Donetsk bölgesinde düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırının Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentinde düzenlendiğini açıkladı.

Rusya, Donetsk bölgesinde düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırının Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentinde düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Pokrovsk'ta 07.00 itibariyle kurbanlar hakkında bilgi; 7 kişi hayatını kaybetti. 29 polis memuru, 7 kurtarma görevlisi ve 2 çocuk olmak üzere 67 kişi yaralandı. Gece, tekrarlanan bombardıman tehdidinin yüksek olması nedeniyle çalışmaları askıya almak zorunda kaldık' denildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkaz altında kalan kimsenin olmadığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İçişleri Bakanlığı Donetsk Ukrayna Rusya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title