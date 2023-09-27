Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna, İngiliz-Fransız füzeleriyle Sivastopol'a saldırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın İngiliz-Fransız uzun menzilli "Storm Shadow" adlı havadan karaya füzeleri kullanarak Sivastopol'deki Rus Karadeniz Donanması'na saldırdığını belirterek, "Bunlar Londra tarafından tedarik ediliyor." dedi.

Zaharova, gündemdeki konulara ilişkin düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin "Batı'nın Ukrayna'ya yeni silah tedariki" ve "son günlerde Ukrayna'nın Kırım'a yönelik yeni füzeler kullandığına yönelik iddialar" ile ilgili sorularını cevapladı.

ABD ve NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya yeni silah tedariki kapsamında sınırlı sayıda Abrams tankları sevk ettiğini belirten Zaharova, bu tankların ABD ordusunun depolarında bulunan eski modifiyeli tanklar olduğunu dile getirdi.

Zaharova, Ukrayna'ya bu silahların tedarik edilmesinin belirli bir uzman çevresine göre Rusya ile Ukrayna güçlerinin temas bölgesindeki durumunu değiştirmeyeceğini aktardı.

Geçen hafta sonu Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na yönelik saldırıda kullanılan füzeler konusunda Zaharova, "Kırım Yarımadası'na ve doğrudan Karadeniz Donanması'nın Sivastopol'deki karargahına yapılan son füze saldırılarına gelince, bunun için İngiliz-Fransız 'Storm Shadow' havadan karaya füzeler kullanıldı. Bunlar Londra tarafından tedarik ediliyor. Kullanılan taşıyıcılar ise Ukrayna'nın bu amaçlar için dönüştürülmüş Mig-29 ve Su-24 ön cephe uçaklarıdır." açıklamasında bulundu.

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron hayalperest"

Zaharova, Rusya'yı Azerbaycan'ın "suç ortağı" olarak nitelendiren ve Rusya'nın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit edebileceğini ima eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamasını, şöyle değerlendirdi:

"(Macron) hayalperest. Ne söyleyebilirim? Bunu ancak çok zengin bir hayal gücüne sahip bir kişi tamamlayabilir. Neden bahsedildiği hiç de açık değil; belki Fransa Cumhurbaşkanı toprak bütünlüğü konusunda kimsenin bilmediği bir şeyler biliyordur? Görüşünü paylaşmasını isterim, ne demek istediğini anlamak isterim."

Zaharova, bu açıklamayla Erivanlı yetkililerin kendi eylemlerinin sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalışma girişimine kimin ittiğini gördüklerini vurgulayarak, "Görünüşe bakılırsa, aynı şekilde Erivan'ı da bazı adımlar atmaya teşvik ederek sorumluluğu Rusya'ya ya da başkasına devretmişler." dedi.

Fransız yetkililerin bu tekniklerini özellikle Afrika kıtası örneğinden çok iyi bildiklerini dile getiren Zaharova, şöyle devam etti:

"Pek çok Afrika ülkesi, Paris'in orada aynı şekilde davrandığını, önce söz verdiğini, sonra yerine getirmediğini, önce Napolyon planlarını ilan ettiğini ve kritik bir anda kelimenin tam anlamıyla ortaklarını dışlayarak ve bu bölgelerdeki durumu kötüleştirerek hatta onları terk ettiğini söyledi. Bu kışkırtmadır, Fransız temsilcilerinin kışkırtıcı dilidir. Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine katılımları da bölgeye barışı geri getirme hedefiyle arabulucu pozisyonunda değil, yalnızca kendi siyasi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri ile de açıkça görülüyor."