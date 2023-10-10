Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturmak için belirli adımları öngören uluslararası belgelere önem vermediğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturmak için belirli adımları öngören uluslararası belgelerin ABD açısından hiçbir şey ifade etmediğini söyledi. Zaharova, haftalık basın toplantısında Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturmak için belirli adımları öngören uluslararası belgelerin ABD açısından hiçbir şey ifade etmediğini söyledi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin bu çatışmayla birlikte "Batı'nın askeri ve mali ilgisini Ukrayna'dan İsrail'e kaymasını mı bekliyorsunuz?" sorusuna, "ABD'nin Kiev rejimine yeni silah tedarikini onaylama konusunu kelimenin tam anlamıyla bir ay boyunca ertelemesinin Orta Doğu'daki durumla bir şekilde bağlantılı olabileceğini düşünmüyor musunuz?" şeklinde yanıt verdi.

Batı'nın yardım konusunda Ukrayna'dan İsrail'e ilgisinin kayması ile ilgili soruyu Beyaz Saray'da henüz kimsenin yanıtlamadığını belirten Zaharova, ABD'nin, bölgedeki istihbarat teşkilatı ve altyapı yetenekleri göz önüne alındığında, Orta Doğu'daki operasyonun hazırlandığı bir yıl boyunca neden en yakın müttefiki İsrail'e bir şey söylememesinin de bir soru işareti olduğuna dikkati çekti.

Zaharova, "Her nasılsa, Orta Doğu'daki tüm olaylardan tam anlamıyla bir ay önce, hatta bir aydan kısa bir süre önce, Kiev rejimine verilen tedarikler askıya alındı, nedeni bütçe onayıydı. Ama görüyorsunuz, ne kadar ilginç bir tesadüf. Bence öncelikle bunu düşünüp tüm bu soruları Beyaz Saray'a sormakta fayda var." diye konuştu.

"ABD'nin engelinin arkasında gerçek bir neden yok"

" Rusya, AB, ABD ve Birleşmiş Milletlerden (BM) oluşan Orta Doğu dörtlüsünün İsrail-Filistin çatışmasını çözmeye yönelik çalışmalarının Batı tarafından engellendiğini söylediniz. Batı'nın bu işi engellemekteki amacı ne olabilir?" şeklindeki soruyu da cevaplayan Zaharova, ABD'nin Ukrayna'da Rusya'nın "özel askeri operasyon" başlatmasını bahane ettiğini ifade etti.

Artık durumun bölgede siyasi ve diplomatik çözüm görmeyenlerin zihniyetine uygun şekilde geliştiğine dikkati çeken Zaharova, ABD'nin Orta Doğu dörtlüsünün çalışmalarını tek taraflı olarak engellemesinin arkasında gerçek bir neden olmadığını kaydetti.

Zaharova, "Görünen o ki, bölgedeki durumu istikrara kavuşturmak için belirli adımları öngören uluslararası yasal belgeleri uygulama yöntemi ve yolunun Washington açısından hiçbir şey ifade etmiyor." şeklinde konuştu.

Batı'nın, Ukrayna krizi konusunda Minsk Anlaşmaları'nda yaptığı gibi şimdi de Orta Doğu'da uzun vadeli barışı sağlaması gereken tüm uluslararası belgelerde aynısını yaptığını söyleyen Zaharova, ilgili kararlara oy veren veya bunlar üzerinde çalışmaya katılanların bu kararları uygulamayacaklarını önceden bildiğini ifade etti.