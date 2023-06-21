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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO tatbikatına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO tatbikatına tepki

Dünya Haberleri

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 23'e ilişkin yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya yönelik hiçbir girişim karşılıksız kalmayacaktır' dedi.

p> Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 23'e ilişkin yaptığı açıklamada, " Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya yönelik hiçbir girişim karşılıksız kalmayacaktır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sözcü Zakharova'nın, 25 ülkeden 250 uçak ve 10 bin personelin katılımıyla Almanya'nın liderliğinde Avrupa hava sahasında gerçekleşen NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 23'e yönelik açıklamasını paylaştı. Zakharova, "NATO'nun Air Defender 23 tatbikatının ölçeği, Washington ve müttefiklerinin, benzer güce sahip bir rakiple çarpışmak için planlar yaptıklarını gösteriyor. Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya yönelik hiçbir girişim karşılıksız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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