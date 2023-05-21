Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan G7 Zirvesi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, G7 Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, G7'nin küresel istikrarı baltalayan yıkıcı girişimler için bir kuluçka merkezi haline geldiğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna'ya verilen desteklerin eleştirildiği açıklamada, G7'nin Rusya ile kapsamlı bir çatışmaya odaklandığı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından G7 Zirvesi'nin ardından yapılan yazılı açıklamada, "G7, Anglosaksonların öncülüğünde küresel istikrarı baltalayan yıkıcı girişimler için bir kuluçka merkezi haline geldi" denildi.

Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yediler Grubu Zirvesi, Japonya'nın Hiroşima kentinde sona erdi. Zirvenin ana sonucu, hem Rusya hem de Çin karşıtı ifadelerle dolu bir dizi açıklamadır. Böylelikle G7 etkinliğinin sonuçları bir kez daha uluslararası ilişkilerde ayrım yapmaya yönelik siyasallaştırılmış kararlardır. G7 geçmiş dönemlerde üyelerin dünyadaki gündeme dair konumlarını belirlediği bir yapıydı. Ancak şimdi geri dönülmez bir şekilde yozlaştı. Anglosaksonların öncülüğünde küresel istikrarı baltalayan yıkıcı girişimler için bir kuluçka merkezi haline geldi. Bunlar daha sonra NATO, Avrupa Birliği ve Washington uydularından oluşan Amerikan yanlısı kalabalığa dayatılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"G7, Rusya ile çatışmaya odaklandı"

G7 Zirvesi'nde Ukrayna'ya verilen desteklerin eleştirildiği açıklamada, "G7 tam anlamıyla Rusya ile kapsamlı bir çatışmaya odaklandı. ABD'nin çabalarıyla, ülkemize karşı yaptırım önlemleri ve Kiev rejimine Batı askeri tedarikinin ölçeği ve zamanlaması dahil olmak üzere 'hibrit' savaşın diğer unsurları için planlama karargahı işlevlerini üstlendi. Bugün birliğinin var olmasının anlamı da budur. Zirvenin sonuçları da bunu doğruluyor. Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma niyetlerini ısrarla ortaya koyan G7 ülkelerinin liderleri, Kiev'de yönettikleri rejimin liderini toplantılarına getirdiler ve sonunda Hiroşima olayını bir propaganda gösterisine dönüştürdüler" ifadelerine yer verildi.

"G7'nin küresel sorunların şiddetlenmesinde önemli bir faktör olduğu açıktır"

G7'nin küresel sorunların şiddetlenmesinde büyük rol oynadığının öne sürüldüğü açıklamada, "G7 ülkeleri, Rusya ve Çin ile ilişkilerin gelişmesini engellemek için Batılı olmayan devletleri kendi yanlarına çekmek amacıyla onlarla flört etmekten çekinmiyor. Ancak G7'nin küresel sorunların şiddetlenmesinde önemli bir faktör olduğu açıktır" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA