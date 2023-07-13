Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Soğuk Savaş Planlarına Geri Döndüğünü Belirtti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO Vilnius Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirerek NATO'nun soğuk savaş planlarına geri döndüğünü belirtti. Açıklamada Rusya'nın güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehdit ve meydan okumaları dikkate alarak, bunlara hızlı ve uygun bir yanıt vermek için mevcut tüm araç ve yöntemleri kullanacağız denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO Vilnius Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirerek NATO'nun soğuk savaş planlarına geri döndüğünü belirtti. Açıklamada " Rusya'nın güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehdit ve meydan okumaları dikkate alarak, bunlara hızlı ve uygun bir yanıt vermek için mevcut tüm araç ve yöntemleri kullanacağız" denildi.< Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayımladığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı;