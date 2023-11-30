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Rusya Dışişleri Bakanlığı Hamas'a Minnettar

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hamas liderlerinin Gazze'de esir tutulan Rus vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısına olumlu cevap verdiği için minnettar olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'de esir tutulan Rus vatandaşlarının serbest kalması için yaptıkları çağrılara olumlu cevap verdiği için Hamas liderlerine minnettar olduklarını söyledi.

Zaharova, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan 2 Rus vatandaşını serbest bırakmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rus vatandaşlarının, İsrail ile Hamas arasında değişim konusunda mutabakata varılan şartların yerine getirilmesine bağlı olmaksızın evlerine dönme fırsatı verildiğine işaret eden Zaharova, Rus diplomasisinin vatandaşlarını kurtarmak için mümkün olan her şeyi yaptığına dikkati çekti.

Zaharova, "Acil çağrılarımıza olumlu yanıt verdikleri için Hamas hareketinin liderlerine minnettarız. Gazze Şeridi'nde kalan Rusların bir an önce serbest bırakılması için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamas, 26 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına karşılık Rus vatandaşlığı da bulunan bir İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Hamas, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan 2 Rus vatandaşının Putin'in çabalarına karşılık serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dünya

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