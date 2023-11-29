Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria'daki Durum Tehlikeli Yönde Gelişiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı Şeria'daki durumun tehlikeli bir şekilde geliştiğini ve şiddet seviyesinin arttığını belirtti. Ayrıca, İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşının uzatılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Finlandiya'nın ise Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararı aldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı Şeria'daki durumun "tehlikeli" yönde geliştiğini belirterek, "İşgal edilen Filistin'in söz konusu topraklarında şiddet seviyesi önemli ölçüde arttı." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, "Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemileri korumak için savaş gemileri almasının Karadeniz'deki durumu ne şekilde etkileyeceği" yönündeki sorusunu Zaharova, şöyle yanıtladı:

"(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin bu konudaki açıklamaları, Ukrayna yönetiminin NATO ülkeleri tarafından askerileştirilmesi sürecinin bir dakika bile duraksamadığını gösteriyor. Bunun için herhangi bir gerekçe kullanılıyor. Tahıl taşıyan gemileri savaş gemileriyle korumaya yönelik açıklanan hedef, Kiev yönetimi ve Batılı yöneticilerin Karadeniz'de potansiyel askeri maceraları için kılıftır. Kiev ve Batılıların iyi niyetinin arkasında Karadeniz bölgesini istikrarsızlaştırma ve krizi büyütme isteği yatıyor."

Hollanda'nın Amsterdam'daki Allard Pierson Müzesi'nde sergilenmek üzere 2014'te Kırım'dan getirilen İskit altınlarını, Ukrayna'ya iade ettiğini belirten Zaharova, bunun müzeler arasındaki yapılan takas açısından "gayrimeşru" olduğunu söyledi.

"İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşının uzatılmasından memnunuz"

Filistin'deki duruma değinen Zaharova, 24 Kasım'da İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşı sağlandığına dikkati çekerek, "Tarafların insani arayı uzatma yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Durumdaki gerginliğin azaltılması ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için taraflar arasında verimli diyaloğun devam edeceğini umuyoruz." diye konuştu.

Zaharova, söz konusu uzlaşının uzatılması için Rusya'nın attığı adımlara ilişkin ise durumu etkileyebilecek bölgedeki ülkelerle etkileşimde olduklarını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu gibi uluslararası platformlarda bu konuda siyasi çalışmalar yürüttüklerini belirten Zaharova, "Maalesef, insani ara, ateşkes ve gerginliği azaltma ifadeleriyle bağlantılı olan her şey ABD ve peşinden giden İngiltere tarafından engellendi." dedi.

Zaharova ayrıca, Batı Şeria'daki duruma ilişkin şunları kaydetti:

"Batı Şeria'daki durum tehlikeli yönde gelişiyor ve buna dikkati çekmek istiyoruz. Buradaki durum Gazze'deki olayların gölgesinde kalıyor. Elimizdeki bilgilere göre, Filistin-İsrail meselesinde gerginliğin yaşanmaya başladığı 7 Ekim'den bu yana, işgal edilen Filistin'in söz konusu topraklarında şiddet seviyesi önemli ölçüde arttı. Birleşmiş Milletlere göre, bu sürede 59'u çocuk ve ergen dahil olmak üzere 231 Filistinli, İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimciler tarafından öldürüldü."

Kudüs'teki Hristiyan topluluğu temsilcilerine yönelik kışkırtıcı eylemlerin arttığını aktaran Zaharova, İsrail'in ülkedeki tüm dini topluluklar için eşit haklar sağlaması gerektiğini vurguladı.

"Finlandiya, Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatıyor"

Finlandiya'nın, Rusya ile sınır kapılarını kapatma kararına değinen Zaharova, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliğinden bu konuda nota aldıkları bilgisini paylaşarak, "Bu notayla Rus tarafı, en kuzeydeki sınır kapısının 30 Kasım'da kapatılacağı konusunda bilgilendirildi. Böylece Rusya-Finlandiya sınırındaki tüm kapılar kapalı olacak. Bu önlemler 14 Aralık'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.