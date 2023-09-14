Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD Askeri Hegemonyası Dünyanın En Büyük Şer Kaynaklarından Biridir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin askeri hegemonyasının dünyanın en büyük şer kaynaklarından biri olduğunu belirtti. Zaharova, ABD'nin hegemonyasının küresel kalkınmayı engellediğini ve uluslararası ilişkilerin ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

MOSKOVA, 14 Eylül (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD askeri hegemonyasının modern dünyanın en büyük şer kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Zaharova Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün kısa süre önce yayımladığı "ABD'nin Askeri Hegemonyasının Kökenleri, Gerçekleri ve Tehlikeleri" başlıklı raporu değerlendirirken söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, raporun "son derece doğru bir zamanda" yayımlandığını ve içinde geçen ifadelerin "kesinlikle doğru" olduğunu söyledi.

ABD'nin askeri hegemonyasının, dünyanın en acil sorunlarından bazılarının çözülmesini ve ulusların eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmasını zorlaştırdığına işaret eden Zaharova, bu durumun bir bütün olarak küresel kalkınmayı engellediğini ifade etti.

Zaharova, bunun sadece dünya için değil, aynı zamanda ABD'nin kendisi için de zararlı olduğunu vurguladı.

Sözcü, ABD'nin hakimiyet peşinde koşarken kendi sorunlarını ihmal ettiğini, bunların sorun olmaktan çıkıp krize dönüştüğünü ve ülkenin devasa ulusal borcunun bunun göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Zaharova, ABD hegemonyasının istikrarsızlık tohumları ektiğini ve uluslararası ilişkilerin kolektif ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.