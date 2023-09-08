Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bangladeş Başbakanı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bangladeş'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve kalkınma hedefleri ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bangladeş'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un dün ve bugün Bangladeş'i ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunduğu bildirildi.

Lavrov'un ziyaret kapsamında mevkidaşı AK Abdul Momen ve Bangladeş Başbakanı Vecid ile bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Taraflar, ikili ilişkileri ve kalkınma hedeflerini ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmelerde iki tarafın siyasi diyaloğun sürdürülmesi, iki ülkenin de yararına olacak ticaret ve ekonomi işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Lavrov'un ziyareti, Bangladeş'in 1971'de bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana bir Rus Dışişleri Bakanı'nın bu ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.