Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Azerbaycan ve Ermenistan nihai bir anlaşmaya yakın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 'Azerbaycan ve Ermenistan nihai bir anlaşmaya yakın' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan nihai bir anlaşmaya yakın" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasına ilişkin müzakerelerin yapıldığı üçlü görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Lavrov açıklamasında, "İlk olarak, Azerbaycanlı meslektaşım Ceyhun Bayramov ve Ermenistanlı meslektaşım Ararat Mirzoyan ile ayrı ikili görüşmeler yaptım. Sonra üçümüz görüştük. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmalarla ilgili durumu değerlendirdik. Bu anlaşmalar, Rus barış gücü birliğinin sorumluluk alanında Karabağ'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla ilgilidir. Ayrıca bu anlaşmalar ulaşım ve ekonomik ilişkilerin açılmasını da etkiliyor. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Başbakan Yardımcılarının başkanlık ettiği üçlü bir çalışma grubu bununla ilgileniyor. Anlaşmalar insani sorunların çözümünü içeriyor. Öncelikleri ise sınırın belirlenmesi ve çizilmesiyle ile ilgili. Bu amaçla, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ayrı ayrı açıklamaları ile Rusya tarafının danışman olarak katılımıyla Ermenistan-Azerbaycan sınır komisyonu kurulmuştur" dedi.

"Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması üzerinde çalışmaya başladı"

Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması ve bugün görüşülen bir takım maddeler hakkında her iki tarafın düşüncelerinin ortak bir bakış açısına yaklaştığını belirten Lavrov, "Müzakerelerin ayrı bir konusu barış anlaşması. Taraflar bunun üzerinde çalışmaya başladılar ve şimdi diğer arabulucuların katılımıyla aktif olarak tartışılıyor. Ermenistan ve Azerbaycanlı bakanlar Washington'u, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ise bir hafta önce Brüksel'i ziyaret etti. Barış anlaşması üzerindeki çalışmalar elbette temeldir. Ancak ortaklarımız bugün, sınırlandırma sorunlarını çözmeden, ulaşım ve iletişim bağlantılarını açmadan barış anlaşmasının belirli yönlerinde ilerlemenin zor olduğunu onayladılar" diye konuştu.

"Azerbaycan ve Ermenistan nihai bir anlaşmaya yakın"

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderliğindeki üçlü çalışma gruplarının ulaşım ve iletişim yollarının açılması konularıyla ilgili önümüzdeki günlerde tekrar bir toplantı yapılacağını aktaran Lavrov, "Sonunda olumlu bir sonuç alınacağını umuyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan zaten nihai bir anlaşmaya yakın" ifadelerini kullandı. - BAKÜ