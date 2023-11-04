Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap Birliği Zirvesi'nde Gazze krizi çözümünü destekleyeceğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap Birliği Zirvesi ve Arap-Afrika zirvesinde Gazze'deki krizle ilgili olarak Arap ülkeleri tarafından önerilecek çözümleri destekleyeceğini açıkladı. Lavrov, Moskova'nın Arap dünyasının ortak görüşünü anlamasının önemli olduğunu ve bu ülkeler tarafından önerilen her türlü plan ve girişimi kolaylaştırmak için her şeyi yapacaklarını belirtti.

MOSKOVA, 4 Kasım (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın yaklaşan Arap Birliği Zirvesi ve Arap-Afrika zirvesinde Gazze'deki krizle ilgili olarak Arap ülkeleri tarafından önerilecek çözümleri destekleyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı bu açıklamayı Cuma günü, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Lavrov, Moskova'nın Arap dünyasının ortak görüşünü bir bütün olarak anlamasının "temelde önemli" olduğunu ve Moskova'nın bu ülkeler tarafından önerilen her türlü plan ve girişimin uygulanmasını kolaylaştırmak için her şeyi yapacağını söyledi.

Lavrov, "Barış ve istikrarı sağlama konusunda onlara tamamen güveniyoruz... ve bu karmaşık konuda 'Arap çözümünü' destekleyeceğiz" dedi.

Moskova'nın, Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldıracak olası planlardan endişe duyduğunu belirten Lavrov, bunun bölgede ne barışı ne de güvenliği sağlayacağını sözlerine ekledi.