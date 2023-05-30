Rusya Devlet Duması Üyesi Khinshtein: Düşmanı hafife almayın

Rusya Federasyonu Devlet Duması Üyesi Alexander Khinshtein, başkent Moskova'da düzenlenen İHA saldırısına yönelik yaptığı açıklamada, saldırının 'farkına varılması gereken yeni bir gerçeklik' olduğunu belirterek, 'Düşmanı hafife almayın' uyarısında bulundu.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Üyesi Alexander Khinshtein, başkent Moskova'da düzenlenen İHA saldırısına yönelik yaptığı açıklamada, saldırının 'farkına varılması gereken yeni bir gerçeklik' olduğunu belirterek, "Düşmanı hafife almayın" uyarısında bulundu.

Resmi Telegram hesabından açıklamalarda bulunan Rusya Federasyonu Devlet Duması Üyesi Khinshtein, "Moskova'ya İHA saldırısı, farkına varılması gereken yeni bir gerçekliktir. Kuşkusuz Ukrayna'da sabotaj ve terör saldırıları artacaktır. Savunma ve güvenlik tedbirleri, özellikle de insansız hava araçlarına karşı koyma açısından önemli ölçüde güçlendirilmelidir. Buna gerekli yasaların kabul edilmesi de dahildir. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre 8 İHA'nın da hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş olması harika. Ancak bu kimsenin kendini daha iyi hissetmesini sağlamamalı. Düşmanı hafife almayın" dedi.