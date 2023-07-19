Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Kuzey Filosu'na bağlı Amiral Gorshkov fırkateyni hava savunma tatbikatı düzenledi

Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Kuzey Filosu'na bağlı Amiral Gorshkov fırkateyni mürettebatı hava savunma tatbikatı düzenledi. O anları Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan tatbikata dair yapılan açıklamada tüm tatbikatların başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, " Akdeniz'de uzun menzilli sefer görevlerini yerine getiren Kuzey Filosu'na bağlı Amiral Gorshkov fırkateyninin mürettebatı, olası düşmanın hava saldırı araçlarını püskürtmek üzere bir eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. Eğitim tatbikatı, düşman hava saldırı araçlarını, havacılık ve gemisavar füzelerini püskürtmeye yönelik gerçekleştirildi. Taktik durum bilgisayar modellemesi kullanılarak simüle edilmiştir. Tüm tatbikatlar başarıyla gerçekleştirilmiştir. Mürettebat yüksek uyumluluk gösterdi" denildi.