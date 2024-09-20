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Rusya'dan Lübnan'daki Saldırılara Sert Tepki

Rusya'dan Lübnan'daki Saldırılara Sert Tepki
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Lübnan'daki şiddetli saldırıları şiddetle kınayarak, bu yaralanmalara ve ölümlere yol açan olayların uluslararası hukuka ciddi bir meydan okuma olduğunu belirtti. Ayrıca, kapsamlı bir soruşturma talep etti.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Lübnan'da çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılarak 3 binden fazla kişinin yaralanmasına sebep olduğu saldırılar hakkında, "Uluslararası hukuka ciddi bir meydan okuma teşkil eden bu benzeri görülmemiş saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bugün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durumu ele aldı. Zakharova açıklamasında, "17 Eylül'de Lübnan Cumhuriyeti'nin çeşitli yerlerinde kablosuz telekomünikasyon cihazlarında (çağrı cihazları) bir dizi patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2'si çocuk en az 11 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 400'ü ağır olmak üzere 3 binden fazla kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer, İsrail'i büyük çaplı bir saldırı düzenlemekle suçlayarak BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacaklarını duyurdu. Lübnan Hizbullahı da İsrail'i suç niteliğindeki saldırının sorumlusu olarak adlandırdı, en az dokuz savaşçısının ölümünü kabul etti ve intikam sözü verdi. Bunu, Lübnan'a karşı binlerce masum insanı etkileyen bir başka hibrit savaş eylemi olarak görüyoruz. Bu yüksek teknolojili saldırının arkasındakilerin kasıtlı olarak Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaya ve büyük bir savaşı kışkırtmaya çalıştıklarına inanıyoruz. Dost Lübnan'a ve vatandaşlarına konvansiyonel olmayan silahlar kullanılarak yapılan, egemenliğinin ağır bir ihlali ve aynı zamanda uluslararası hukuka ciddi bir meydan okuma teşkil eden bu benzeri görülmemiş saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

"KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA YAPILMALI"

Patlama olaylarıyla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunan Zakharova, "Lübnan-İsrail sınır bölgesindeki gerilimin arttığı bir dönemde, bu tür sorumsuz eylemler, yeni bir gerilim dalgasına yol açabileceğinden son derece tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Bu suçla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması gerekiyor. Sorumluların hepsi hesap vermeli. Batılı ülkelerin Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalar konusunda yapmaya çalıştığı gibi, bu yeni terör eyleminin halı altına süpürülmemesi büyük önem taşıyor. İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya ve Orta Doğu'daki askeri ve siyasi durumu daha da istikrarsızlaştırmayı tehdit eden adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Lübnan İsrail Rusya Terör

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